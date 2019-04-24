توفيق الحسن يشيد بسميرة سعيد ويختار مايا دياب

ميرنا وليد - بيروت - يعدّ عالم تصميم الأزياء عالما واسعا يتجلّى فيه الابداع وهو فنّ بحدّ ذاته، ففي لبنان والوطن العربي هناك الكثير من مصممي الأزياء الذين تصنع اناملهم تصاميم مميزة وذواقة تجذب كل متابعي الموضة.

ومن بين هؤلاء المصممين يلمع المصمم اللبناني ​توفيق الحسن​ الذي اختار "النيو بيال" لعرض تصاميمه الذي ابهر فيها الحضور واظهرت جمال فساتين السهرة، وفي حديث له مع موقع الخليج 365 قال توفيق ان "الكوليكشن" ليست معتمدة على أقمشة معقدة، الا ان التصاميم مختلفة وفيها افكار جديدة مع القليل من الجرأة واعتبر انها ليست متداولة.

واشار توفيق الحسن الى انه استخدم انه انواعاً كثيرة من الأقمشة كـ الشبك، وجمع اكثر من نوع قماش في العديد من الفساتين، وختم حديثه بانه يحب ان يعمل وينتج شيئا غير متداول وغير مألوف للمشاهد، وتابع انه منذ فترة يتعامل مع الفنانة ​سميرة سعيد​ واصفا اياها بالرائعة والمميزة، اضافة الى انه البس الفنانة باسمة والفنانة نهوى، وعن الفنانة التي لم يلبسها بعد ويرغب بالتعامل معها قال : ​مايا دياب​.

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وتابع ان الوحي يختلف بين كل مجموعة واخرى، احيانا نستوحي من قماش واحيانا نستوحي من حقبة زمنية معينة او من طبيعة او حالات نفسية، واحيانا القماش هو يعطيك انطلاقة الوحي، وعن فترة بداياته قال توفيق لنا انه بدأ منذ الصغر كباقي المصممين من فترة الدراسة.

واضاف توفيق الحسن، ان هناك ابعاداً في التصميم، فيجب على المصمم ان يجتهد ويثابر ويعمل على نفسه دائما كي يتطور ويصل للنجاح المطلوب، كما عليه ان يبحث دائما عن التقنيات التي اصبحت تستخدم حديثا، مثلا الآن اصبح في الدول الأجنبية تداخل بين القماش والمواد المصنعة، فهناك اعادة تدوير وتصنيع لقماش مستخدم ومستعمل، وانا نفذت هذا الأمر واعلّمه في الأكاديمية.

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