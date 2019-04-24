كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسرة "لمس أكتاف" تحتفل بعيد ميلاد ياسر جلال (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل فريق عمل مسلسل "لمس أكتاف" بعيد ميلاد الفنان ياسر جلال داخل لوكيشن تصوير العمل.

ونشر الفنان فتحي عبد الوهاب مقطع فيديو من الاحتفالية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهر فيه عدد من أبطال العمل من بينهم الفنانة حنان مطاوع.

ويخوض ياسر جلال السباق الرمضاني 2019 بمسلسل "لمس أكتاف" ويشاركه في بطولته فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هاجر الشرنوبي، كرم جابر وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي.