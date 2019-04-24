شاهد.. داعية يزعم ان امير مكة استيقظ على رؤيا وانقذ فتاة من الاعدام!

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 12:56 صباحاً - نفت إمارة منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الثلاثاء، صحة قصة مثيرة للجدل، رواها داعية ظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث عن قصة بطلها أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، الذي ألغى حكم إعدام سيدة مصرية قبل تنفيذه.

وقالت الإمارة في بيان مقتضب، معلقةً على مقطع الفيديو: ”إن ما ورد في هذا المقطع من حديث عن أمير مكة خالد الفيصل مُختلق ولا أساس له من الصحة“.

ويظهر في الفيديو داعية مصري يدعى محمد الصاوي، وهو يروي بتأثر تخلله بكاء، قصة سيدة مصرية تم الحكم عليها بإقامة الحد في قضية لم يكشف تفاصيلها، لكن الأمير خالد الفيصل استيقظ من نومه في على رؤيا وذهب إليها وألغى الحكم لكونها مظلومة.

ولم يعلق الداعية الصاوي على بيان إمارة مكة، كما لم يحذف الفيديو الذي يتحدث فيه عن القصة المثيرة -التي قال إنه عايشها بنفسه- من حسابه في موقع ”تويتر“.