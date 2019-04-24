هل تمنح أديل نصف ثروتها لزوجها مقابل طلاقهما؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 12:56 صباحاً - أفادت مصادر مطلعة أن الفنانة أديل قررت الانفصال عن زوجها والخبر ليس جديداً لعائلة الفنانة البريطانية التي يبدو انها اتخذت قرارها قبل الاعياد الميلادية.

الا ان الموضوع الذي صدم العالم ان أديل قد تضطر إلى منح نصف ثروتها البالغة 140 مليون جنيه إسترليني ما يساوي 182 مليون دولار أميركي لزوجها سيمون كونيكي مقابل الحصول على الطلاق.

وإن حدث ذلك ستكون هذه إحدى أكثر حالات الطلاق تكلفةً في عام 2019 خصوصاً ان المقربين يعتقدون أن الثنائي قد وقع عقداً قبل زفافهما في عام 2016، ما يعني أن كونيكي قد يستحق 70 مليون جنيه إسترليني (91 مليون دولار).