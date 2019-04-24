ما الذي كشفه طليق نيللي كريم عن ابنتهما!

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 12:56 صباحاً - كشف طليق الممثلة المصرية نيللي كريم خبير التغذية هاني أبو النجا، عن ان ابنتهما تخضع لعملية جراحية الا انه لم يكشف اي تفاصيل اخرى.
وكتب أبو النجا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “أصدقائي أسف لعدم الرد، بنتي. بتعمل عملية بسيطة انشالله و يومين و هرجع اكلمكم”.
الجدير ذكره ان نيللي كريم كانت قد فازت مؤخرا بجائزة الموريكس دور لعام 2019، كـ”أفضل ممثلة عربية”، وتعد هذه المرة الثانية التي تفوز بها بالجائزة بعد ان فازت منذ 5 اعوام عن دورها في مسلسل “ذات”.
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