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ما الذي كشفه طليق نيللي كريم عن ابنتهما!

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 12:56 صباحاً - كشف طليق الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ خبير التغذية هاني أبو النجا، عن ان ابنتهما تخضع لعملية جراحية الا انه لم يكشف اي تفاصيل اخرى.

وكتب أبو النجا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “أصدقائي أسف لعدم الرد، بنتي. بتعمل عملية بسيطة انشالله و يومين و هرجع اكلمكم”.

الجدير ذكره ان نيللي كريم​ كانت قد فازت مؤخرا بجائزة ال​موريكس دور​ لعام 2019، كـ”أفضل ممثلة عربية”، وتعد هذه المرة الثانية التي تفوز بها بالجائزة بعد ان فازت منذ 5 اعوام عن دورها في مسلسل “ذات”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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