ما الذي كشفه طليق نيللي كريم عن ابنتهما!

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 12:56 صباحاً - كشف طليق الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ خبير التغذية هاني أبو النجا، عن ان ابنتهما تخضع لعملية جراحية الا انه لم يكشف اي تفاصيل اخرى.

وكتب أبو النجا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “أصدقائي أسف لعدم الرد، بنتي. بتعمل عملية بسيطة انشالله و يومين و هرجع اكلمكم”.

الجدير ذكره ان نيللي كريم​ كانت قد فازت مؤخرا بجائزة ال​موريكس دور​ لعام 2019، كـ”أفضل ممثلة عربية”، وتعد هذه المرة الثانية التي تفوز بها بالجائزة بعد ان فازت منذ 5 اعوام عن دورها في مسلسل “ذات”.