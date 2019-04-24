شاهدوا دنيا بطمة تكشف سر إتقانها اللهجة الخليجية في وقت قصير

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 12:56 صباحاً - كشفت النجمة المغربية دنيا بطمة عن سر إتقانها للحديث باللهجة الخليجية بكفاءة خلال وقت قصير للغاية، وذلك خلال مقطع فيديو تداوله جمهورها بقوة.
وقالت دنيا بطمة: “كنت أسمع ذكرى كثيراً ومنها تعلمت اللهجة الخليجية، وبعدها بدأت أشاهد أفلام ودراما كويتية”، مؤكدة أن غنت باللهجة الخليجية لأول مرة على مسرح “اراب ايدول”.
وبينت النجمة المغربية أن إقامتها في عدة دول خليجية، جعلها تتقن أيضاً اللهجات المحلية الخليجية، فهي تتقن الحديث باللهجة السعودية والبحرينية والإماراتية والكويتية أيضاً.
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