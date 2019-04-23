شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يصور 24 ساعة يوميا لإنهاء مشاهده بـ"أبو جبل" قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم مصطفى شعبان مشاهده فى مسلسل "أبو جبل"، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، على مدار 24 ساعة يومياً ببولاق ابو العلا، للانتهاء من التصوير مبكراً قبل حلول شهر رمضان، خاصة المشاهد الخارجية التى تتطلب جهدا ضخما، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان دياب ومحمد على رزق وآخرون من النجوم.

ويعرض "أبو جبل" حصريا خلال شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على شاشة ONE، تأليف محمد سيد بشير واخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن ودياب ومحمود البزاوى وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ورشا بن معاوية، وأحمد خالد صالح وعايدة رياض ونادية رشاد ومصطفى درويش وغفران محمد وأحلام الجريتلى، إضافة إلى ظهور النجم حسن حسنى كضيف شرف.