شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وأصالة وخالد جلال وحماقى فى عزاء والدة هشام عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل عزاء والدة النجم هشام عباس، والمقام حاليا بمسجد الرحمن الرحيم بمصرالجديدة، المطربة ياسمين علي، خالد عجاج،وريكو،وعلاء عبد الخالق، وفارس، ويسرا،وخالد جلال، وأحمد فلوكس، ومحمد قماح ونهال نبيل والملحن تامر على، ومصطفي قمر، وياسر الحريري،ومحمد حماقي، وحسام حسني وأصالة.

يذكر أن النجم هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" على شبكة تليفزيون الحياة، ويستضيف من خلاله نجوم الغناء بمصر والوطن العربى للحديث عن بداياتهم الفنية وذكرياتهم قبل الشهرة.