شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عجاج ومصطفى قمر و حماقى فى عزاء والدة هشام عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من الفنانين فى عزاء والدة الفنان هشام عباس، المقام حاليا بمسجد الرحمن الرحيم بمصرالجديدة، وحرص على التواجد كل من المطربة ياسمين على، خالد عجاج، وريكو، وعلاء عبد الخالق، وفارس، ويسرا، والمخرج خالد جلال، وأحمد فلوكس، ومحمد قماح، ونهال نبيل، والملحن تامر عادل، ومصطفى قمر، وياسر الحريرى، ومحمد حماقى، و حسام حسنى.

كما شارك فى تقديم واجب العزاء كل من حميد الشاعرى ومصطفى هريدى، والإعلامى عمرو أديب، والشاعر تامر حسين، والمذيع صبرى ذكى، ومحمد طارق، ورجاء الجداوى، وغاده رجب، ومحمد محسن جابر، ودينا، السيناريست مدحت العدل، والملحن وليد سعد، والموزع عزيز الشافعى، محمد الصغير، محمد مرزبان، الملحن محمود الخيامى، عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة، والإعلامية لميس الحديدى، وأخرون.

يذكر أن النجم هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" على شبكة تليفزيون الحياة، ويستضيف من خلاله نجوم الغناء بمصر والوطن العربى للحديث عن بداياتهم الفنية وذكرياتهم قبل الشهرة.