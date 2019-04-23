- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبدالرحمن أبو زهرة ويسرا اللوزى يسجلان "عين الحياة" لإذاعته فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسرة المسلسل الإذاعى "عين الحياة" للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة والفنانة يسرا اللوزي، تسجيل حلقاته والتى تصل إلى 30 حلقة، وذلك داخل أستوديو 37 بالإذاعة المصرية، ليتم إذاعته عبر أثير صوت العرب في رمضان المقبل.
عبد الرحمن أبو زهره وناصر سيف ومصطفى حشيش في كواليس مسلسل عين الحياة
وتدور أحداث مسلسل (عين الحياة) في إطار كوميدي عن بنت الحارة الشعبية الجميلة المتعلمة، إلى أن يحدث زلزال يقلب البيوت ويخرجوها من تحت الأنقاض لترى الواقع من منظور أخر، ويرصد العمل أحداث واقعية حالية ومستقبلية.
كواليس مسلسل عين الحياة
"عين الحياة"، بطولة عبد الرحمن أبوزهرة، ويسرا اللوزي، وميرنا وليد، وأحمد ماهر، وناصر سيف، ومصطفي حشيش، وعواطف حلمى، ومحمود عامر، وجمال الفيشاوي، ومحمد الكاشف، وميسرة، وشريف خير الله، ومن تأليف يسرى الجندى، وإخراج هانى فؤاد.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. عبدالرحمن أبو زهرة ويسرا اللوزى يسجلان "عين الحياة" لإذاعته فى رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.