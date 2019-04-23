شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يغادر العين السخنة بسبب "قمر هادى".. والمخرج يكثف التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم هانى سلامة من تصوير نسبة كبيرة من المشاهد التى تتضمنها أحداث مسلسله "قمر هادى"، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى للمنتج الكبير تامر مرسى، تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف إسلام حافظ.

وقطع "سلامة" خلال الأيام الماضية شوطا كبيرا من تصوير المسلسل بمنطقة العين السخنة، وعاد للقاهرة مرة أخرى، لاستكمال العمل بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة وضواحيها بحسب الخطة التى وضعها مخرج العمل رؤوف عبد العزيز، والذى فرض بالفعل حالة طوارئ للانتهاء من تصوير الـ 15 حلقة الأولى من المسلسل لسرعة تسليمها لقناة ON E، والتى تتولى عرض العمل حصريا خلال شهر رمضان المقبل بعدما أنتهى من تصوير 75 % من إجمالى أحداث المسلسل.

Advertisements





وكان البرومو الدعائي الأول لمسلسل حقق نجاحا كبيرا، خلال أيام من طرحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لهاني سلامة، حيث حقق نسب مشاهدة عالية تجاوزت الـ 2 مليون مشاهدة.

يشار إلى أن "قمر هادى" يعد التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة بالمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب، وطاقة نور"، حيث حققا سويًا نجاحا كبيرا فى الدراما التليفزيونية.





يذكر أن مسلسل "قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.



