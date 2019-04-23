صور..كارينا كابور وأرميتا أوروا تقضيان إجازة ممتعة في لندن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 أبريل 2019 10:37 مساءً - نشرت نجمة بوليوود أرميتا أوروا Amrita Arora صباح اليوم الثلاثاء 23 نيسان/إبريل، صورًا على حسابها الخاص في انستقرام، تظهرها برفقة صديقتها المقربة كارينا كابور Kareena Kapoor خلال إجازتهما معًا في لندن.



أوروا البالغة من العمر 41 عامًا علقت على الصور برفقة كابور، بالقول: "عندما نكون معًا في لندن..نقضي أجمل الأوقات برفقة صديقتي المقربة كارينا."



وكانت كارينا أيضًا قد نشرت مجموعة صور على حسابها في انستقرام مع صديقتها أرميتا، حيث تقضيان أوقاتًا ممتعة في عطلتهما بعيدًا عن هموم العمل والعائلة.

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وقبل بضعة أيام أقامت أرميتا حفلة على تراس مقرها في مومباي دعت إليها صديقتها كارينا كابور، وماليكا أوروا Malaika Arora، وVikram Phadnis وغيرهما من النجوم، وعلقت على الصور التي نشرتها على انستقرام مع أصدقائها بالقول: "ليالي الصيف...ليالي التراس.."



مهنيًّا، اختتمت كارينا فيلمها المقبل مؤخرًا الذي يحمل اسم " Good News"، حيث يشاركها البطولة كل من أكشاي كومار Akshay kumar ، وDiljit Dosanjh، و Kiara Advani.



والفيلم من إخراج Raj Mehta، ويحظى الفيلم الرومانسي - الكوميدي بدعم كبير من المخرج كاران جوهر Karan Johar الذي يُنتج الفيلم من خلال شركته "Dharma Productions".

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وصرّح كاران مؤخرًا خلال استضافته في برنامج Kapil Sharma بعد سؤاله: من سيختار أعضاءً لحكومته من النجوم إذا أصبح رئيسًا لوزراء بوليوود، وبالأخص من سيكون وزيرًا لشؤون وأخبار النجوم، اختار النجمة كارينا كابور وقال: "غالبًا ما تستيقظ كاريما باكرًا وتدعو فريق عملها للاجتماع اليوم، لمناقشة أمور النجوم وأعمالها المهنية كافة، لذا أراها مناسبة لهذا المنصب."



أما إذا أردنا بثّ أخبار النجوم على الإعلام، فعلينا اختيار النجم رانبير كابور Ranbir Kapoor لأنه سيقدم هذه الأخبار كافة في غضون يومين فقط.