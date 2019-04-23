بالفيديو: أول خلاف بين عبير سندر وزوجها بشهر العسل.. وهكذا تدخل الأخير لحل الأمر

نشرت الفاشينيستا السعودية عبير سندر مقطع فيديو لطيف من داخل منزلها في سنغافورة برفقة زوجها البريطاني الوسيم جوردان أونيل، حيث كشف المقطع عن نشوب أول خلاف بينهما في شهر العسل.

وكانت عبير سندر تتمشى في بداية الفيديو في الحي الذي يقع فيه منزلها، حيث كانت عائدة من رحلة تسوق إلى السوبرماركت برفقة زوجها، وشكت لجمهورها من أنه أجبرها على السير لمدة ساعة ونصف كاملة وأن قدميها تؤلمانها بشدة.

وقالت: “هذا الرجل تعبني.. صارلي ساعة ونصف أمشي”.. ليتدخل هو محاولاً حل الخلاف قبل أن تلومه زوجته بشكل أكبر، رد هو ممازحاً: “إن قدميك ضعيفتان”.

ثم استعرضت عبير سندر شكل الشارع الذي تقيم به، والطابق الذي يوجد بها منزلها المطل على الميناء، حيث شكت مجدداً من هطول الأمطار بشكل دائم، مؤكدة أنها لم تتعود بعد على الطقس، كما أنها تشعر أنها صارت ربة منزل، لأن كل ما يشغلها حالياً هو ترتيب المنزل وإعداد الطعام.