قناة إماراتية تحصل على كلبش 3 في رمضان

حصلت قناة الظفرة الإماراتية على حق عرض مسلسل " كلبش 3"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم على عدد من القنوات الخليجية والمصرية أبرزها on ، mbc4. أبرزها on ، mbc4. يذكر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

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