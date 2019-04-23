27 إبريل.. سميرة سعيد تحيي حفلا غنائيا في "طنجة"

تحيي النجمة سميرة سعيد، حفل غنائي في مدينة "طنجة" المغربية، يوم 27 من الشهر الجاري، ويعقبه حفل أخر يقام يوم 30 من نفس الشهر في"مازاكان".
وتأتي هذه الحفلات ضمن الجولة الغنائية التي تقوم بها سميرة سعيد في المغرب، والمقرر أن تقدم فيها مجموعة
يذكر أن سميرة سعيد طرحت منذ أيام أغنية جديدة حملت عنوان "مدلع"، وهي أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي.
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