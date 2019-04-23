بالفيديو.. تايجا يطرح أحدث كليباته "Goddamn"

طرح النجم العالمي تايجا أحدث كليباته بعنوان "Goddamn"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنان العالمي تايجا طرح سابقاٌ كليب بعنوان "Girls Have Fun"، كما شاركه نجم Advertisements الراب العالمي جي إيزي في الغناء، و كسر الكليب حاجز الـ 57 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

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