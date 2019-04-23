بالصور.. دومينيك حوراني تشعل حفلها الأخير بالأردن بـ إطلالة جريئة

أشعلت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، حفلها الأخير فى الأردن والذي أقيم على هامش المؤتمر الدولي لشركات التأمين حول العالم في نسخته السابعةهذا العام، بإطلالتها الجريئة وأغانيها المميزة، وظهرت بفستان من اللون الأصفر الكناري أبرز جمالها.
المؤتمر أقيم فى منطقة العقبة وشارك فيه أكثر من 550 مشاركًا من 25 دولة حول العالم، بهدف مناقشة واقع وتحديات قطاع التأمين وسبيل تطويره في ظل التحديات الاقتصادية والتحول الرقمي للأعمال.
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