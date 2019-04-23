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نجوم الفن والاعلام في عزاء والدة هشام عباس

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حرصت الفنانة دينا، والمطربة غادة رجب، والإعلامى عمرو أديب والشاعر تامر حسين، ومحمد طارق، ورجاء الجداوى، ومحمد محسن جابر، على المشاركة في عزاء والدة النجم هشام عباس، والمقام حاليا

بمسجد الرحمن الرحيم بمصرالجديدة، ويتلقى العزاء هشام عباس، وسط تواجد لأسرته وأصدقائه لاستقبال المعزين.

وتوفيت والدة الفنان هشام عباس الأحد الماضي وشُيعت الجنازة

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بمقابر التونسي بطريق الأوتوستراد، بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد السيدة نفيسة.

يذكر أن النجم هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" على شبكة تليفزيون الحياة، ويستضيف من خلاله نجوم الغناء بمصر والوطن العربى للحديث عن بداياتهم الفنية وذكرياتهم قبل الشهرة.

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