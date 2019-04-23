عمرو مصطفى يقدم العزاء لـ هشام عباس فى وفاة والدته

حرص الملحن عمرو مصطفى على تقديم واجب العزاء للمطرب هشام عباس فى عزاء والدته والمقام حاليا بمسجد الرحمن الرحيم، وسط تواجد لأسرته وأصدقائه لاستقبال المعزين. المعزين. وتوفيت والدة الفنان هشام عباس الأحد الماضي وشُيعت الجنازة بمقابر التونسي بطريق الأوتوستراد، بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد السيدة نفيسة. يذكر أن النجم هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" على شبكة تليفزيون الحياة، ويستضيف من خلاله نجوم الغناء بمصر والوطن العربى للحديث عن بداياتهم الفنية وذكرياتهم قبل الشهرة.

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