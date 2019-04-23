شاهد.. هنا الزاهد تكشف عن شخصيتها فى " الواد سيد الشحات"

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من كواليس مسلسلها الجديد "الواد سيد الشحات"، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، وعلقت عليها كاتبة: "ريتاج.. الواد سيد الشحات". المقبل، وعلقت عليها كاتبة: "ريتاج.. الواد سيد الشحات". يذكر ان "الواد سيد الشحات" من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، وإبرام سمير، وبيشوي طاهر، مصطفى بسيط، ويشارك الفنان أكرم حسني والمطرب حميد الشاعري كضيفي شرف، من تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني والمملوكة للمنتج تامر مرسي.

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