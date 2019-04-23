محمد إمام يوجه رسالة لـ صلاح عبد الله و رياض الخولي

وجه النجم محمد إمام رسالة للنجمين صلاح عبد الله و رياض الخولي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث نشر صورة تجمعه بهم و علق كاتباٌ: "سعيد بوقوفي أمام نجمين من أقوى الممثلين في الوطن العربي .. عمنا صلاح عبدالله و أستاذنا رياض الخولي .. عمالقة تمثيل وأساتذة كبار

.. يعلوا أي حد يقف قدامهم .. حقيقي اتشرفت بالشغل معاهم..استنوا تشوفوا اللي احنا عاملينه هوجان".

يذكر أن مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، و إخراج شيرين عادل، و بطولة كل من كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، ميرنا نور الدين،

عمر مصطفي متولي، أسماء أبو اليزيد، عبير صبري، هاجر أحمد، و تدور أحداثه حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ "هوجان"، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة هوجان في الأفق، و يصبح واحدًا من صفوة المجتمع، ومن المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل.

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