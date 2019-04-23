ماجى أنور تُعيد فريدة فهمى للسينما

أعلنت المخرجة والمنتجة ماجي أنور، أنها تضع اللمسات النهائية على فيلمها التسجيلي القصير والذي سيتناول قصة حياة المخرج الكبير الراحل علي رضا.
وقالت ماجي إنها فوجئت بعدم وجود مواد فيلمية كافية للمخرج الراحل، لتستخدمها في تكريمه المقام ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان فاتن حمامة الذيتترأسه.
وأضافت ماجي أنها استعانت بالنجمة الاستعراضية الكبيرة فريدة فهمي، زوجة رضا، للحصول على معلومات ومواد فيلمية وصور وفيديوهات نادرة للمخرج الراحل وستقوم بعرض الفيلم بيوم تكريمه في المهرجان، مشيرة إلى أنها استطاعت إقناع فريدة
يذكر أن آخر الأعمال السينمائية التي شاركت بها فريدة كان فيلم "أسياد وعبيد" عام ١٩٧٨. بينما سيتم إعادة عرض فيلمها "غرام في الكرنك" للمخرج علي رضا مترجما باللغة الإنجليزية بالمهرجان.
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