كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم الغناء يجتمعون على مائدة التترات في دراما رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب الآلاف من عشاق الدراما المصرية والعربية عرض مسلسلات رمضان 2019 عبر القنوات الفضائية، كما ينتظروا تترات المسلسلات لسماع صوت نجوم الغناء المفضلين لديهم.

ومن نجوم الغناء المشاركين في تترات رمضان لهذا العام، الفنان نبيل شعيل، الذي يقدم تتر مسلسل "زلزال" للممثل محمد رمضان.

ومسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنا وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين.

ناصيف زيتون وأزمة ثقة "الهيبة الحصاد"

طرحت شركة"الصباح إخوان" التتر الخاص بالجزء الثالث لمسلسل"الهيبة الحصاد"، والذي يتم عرضه بموسم رمضان المقبل.

الأغنية الخاصة بـالتتر تحمل عنوان اسم "أزمة ثقة" وهي من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع جيمي حداد.

مسلسل "الهيبة الحصاد" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم تيم حسن، منى واصف، سيرين عبد النور، روزينا لازقاني، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، عباس جعفر، جوزيف بو نصّار، ختام اللحام خالد السيد وغيرهم، وهو من تأليف، سيناريو وحوار باسم السلكا وإخراج سامر البرقاوي.

محمود الليثي وتتر مسلسل"ولاد الغلابة"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ولد الغلابة " بطولة النجم أحمد السقا الأغنية الدعائية للمسلسل عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وشبكات التواصل الاجتماعي صباح أمس والتي تحمل اسم "يا جبل ما يهزك ريح".

الأغنية غناء المطرب الشعبي محمود الليثي وكلمات: عبدالمنعم طه وألحان: محمد عبدالمنعم وتوزيع: خالد نبيل.

وتضمنت الأغنية بعض مشاهد المسلسل ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان المقبل.

مسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وادوارد وإنجي المقدم وهبة مجدي ومن تأليف: أيمن سلامة وإخراج: محمد سامي .

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محمد نور وتتر مسلسل"الواد سيد الشحات"

انتهي من تسجيل الفنان محمد نور أغنية تتر مسلسل "الواد سيد الشحات" للفنان أحمد فهمى، والمقرر عرضه رمضان المقبل.

المسلسل من إنتاج سينرجي ، وأخراج أحمد الجندي ، تأليف كلاً من مصطفي صقر و محمد عزت وكريم يوسف و أبراهيم خطاب ، ويضم نخبة كبيرة من الفنانيين علي رأسهم هنا الزاهد والفنان المسرحي الكومدي “أوس أوس” ويشارك فية المطرب الشعبي محمود الليثي فضلاً عن تواجد أكرم حسني “أبو حفيظة”.

نوال الزغبي وتتر مسلسل"بروفا"

تستعد المطربة نوال الزغبي، لتسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "بروفا" المقرر عرضه خلال موسم رمضان الدرامي، وتم طرح برومو الأغنية اليوم.

وظهرت نوال فى صورة برفقة الفنانة ماجى بوغصن، بطلة المسلسل والمنتج جمال سنان، صحبتها بتعليق: "تتر مسلسل بروفا رمضان 2019.. قريباً".

من جانبها قالت ماجى بوغصن "دايماً وجهك خير علينا.. إن شاء الله بتكسر الأرض الأغنية وبتحقق نفس نجاح أغانيك اللى دايماً بتوصل لكل الناس، والله يوفقنا بالمسلسل كمان".

مسلسل بروفا، بطولة النجم المصرى أحمد فهمي، ماجي بوغصن، نهلة عقل داود، وسام صباغ وغيرم من الممثلين، تأليف يم مشهدي، إخراج رشا شربتجي.

شيرين عبد الوهاب وتتر مسلسل "خمسة ونص"

وقع اختيار المُنتج صادق الصبّاح على المطربة شيرين عبد الوهاب لغناء تتر مُسلسل "خمسة ونص"، باللهجة اللبنانية بطولة نادين نجيم وقصيّ خولي ومُعتصم النهار، والمُقرّر عرضه في رمضان المُقبل من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

وقد عبّر "الصبّاح" عن سعادته بهذا التعاون مُشيراً إلى أنّ شيرين هي من أهمّ الأصوات النسائيّة العربيّة اليوم، وهي إضافة كبيرة للعمل كاشفاً أنّها ستغنّي للمرّة الأولى باللهجة اللبنانيّة.

أمّا النجمة شيرين عبد الوهاب فأعربت بدورها عن حماسها الكبير للتعاون مع شركة "صبّاح أخوان"، مُشيرة أنّ غنائها لتتر "خمسة ونص" ستكون خطوة مُختلفة في مشوارها وجديدة من حيث الإطار الفنيّ.