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نظرت المحكمة في قضية الممثلة إيليت إشجان التي شاركت إلتشين سانجو وكرم بورسين بطولة مسلسل "الذين لا يعيشون" Yaşamayanlar، والتي رفعتها ضد زميلها إيفاجان شانولسون واتهمته بـ "التحرش الجنسي" و "الاحتقار في العلن" خلال كواليس المسلسل.
إيفاجان رفض كل التهم الموجّهة ضدّه، والتي في حال ثبتت فإنّه سيواجه عقوبة الحبس لمدة تصل الى 17 سنة و 4 أشهر.
وقد تمّ الاستماع إلى 18 شخصاً كشهود، اثنان منهم فقط أكّدا صحّة كلام إيليت، بينما الـ16 شخص الآخرين من بينهم كرم بورسين والتشين سانجو، ذكروا أنّهم لم يشاهدوا الحادثة بشكل مباشر.
فقد أكّد ألبير اكا (مساعد المخرج) بصفته شاهداً مباشراً على الحادثة، أن ايفاجان شتم وأهان ايليت وحاول تقبيلها ممسكاً بخصرها.
أما ميريتش بوجاك (من فريق التحضير) فأكّد بصفتها شاهدة مباشرة على الحادثة أنّ ايفاجان حاول تقبيل ايليت بعد أن لف يده حولها.
وسيستمرّ النظر في القضية، وسط أجواء من التوتّر سادت الوسط الفني التركي، بعد أن كثرت دعاوى التحرّش وشكوى الممثلات من إهانة زملائهم لهم في العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالتفاصيل: ممثل تركي يواجه عقوبة السجن بسبب تحرّشه بزميلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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