بعد تجاهلها والدها.. شاهدوا حلا الترك تستعرض رشاقتها بالرقص

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 09:56 مساءً - بعد تجاهلها لدور والدها ونفي خبر تعرضها لحادث سير أودى بحياتها، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو راقصة للفنانة البحرينية حلا الترك من الحفلة الأخيرة من برنامجها الواقعي.



وظهرت في أحد أقسام برنامجها “حلا” وهي تتحضر لحفلها في المملكة العربية السعودية وكانت ترقص وتتفاعل بشكل جدّي على احدى أغنياتها، رغم أنه تم إلغاء الحفل بعد ذلك لأسباب لوجستية خارجة عن ارادتها.

وحاولت حلا خلال التدريبات إتقان الحركات الراقصة التي راحت تجربها، وأظهرت رشاقتها الكبيرة في الرقص، الامر الذي نال إعجاب الالاف من متابعيها وتعليقاتهم الذين أثنوا على جمالها وعفويتها.

وتواصل حلا الترويج لأحمر الشفاه الجديد الذي أطلقته أخيراً ويحمل اسمها وانتشر العديد من المقاطع لها من الإعلان الئي قالت فيه: “عبري عن شخصيتك”. وقد لقي هذا الاعلان رواجاً كبيراً بين محبيها في العالم العربي.