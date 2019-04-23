شاهدوا إعلامية لبنانية تنتقد حليمة بولند.. وجودك إهانة بالنسبة للبعض ولا تقولي يغاروا مني أو ينتقدوني

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 09:56 مساءً - انتقدت الإعلامية اللبنانية نسرين ظواهرة الإعلامية الكويتية حليمة بولند وذلك لنشرها صور على حسابها الرسمي في انستغرام وهي ترتدي هوت شورت مع عبارة تحدي الثلج. وعلقت نسرين على صورة حليمة بولند قائلة: أن هذه الصورة نشرتها صبية تعتبر نفسها إعلامية عظيمة، وإنها تعتبر ماقدمته يدرس ولازم نتعلم منه.



وأضافت قائلة: حليمة بولند نشرت هذه الصورة وارفقت عبارة تحدي الثلج بالهوت شورت، وتعتبر نفسها إعلامية كيف تكتب هيك شيء، وكيف كمشاهدين تنظرون له لما تقروا هيك تعليق سخيف لا يدل إلا على شخصية واحدة معروفة أكيد. واختتمت نسرين تعليقها قائلة: أنت إعلامية ويوجد أيضاً كبار إعلاميات ولكن لا يوجد عدل فوجودك إهانة بالنسبة للبعض، ولا تقولي يغاروا مني أو ينتقدوني.

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