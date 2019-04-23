أحلام تستمتع الى جانب حوض السباحة في بالي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 09:56 مساءً - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي صورا جديدة لها خلال تواجدها في جزيرة بالي بإندونيسيا.
وفي إحدى الصور ارتدت أحلام ملابساً فضفاضة وجلست الى جانب حوض السباحة حافية القدمين تستمتع بأشعة الشمس والأجواء الطبيعية في الجزيرة وعلقت على الصورة قائلة “صباحكم خير على قلوبكم الجميلة من جزيرة #بالي الجميلة”.
وقد أشاد متابعو احلام بالطاقة الإيجابية التي تتمتع بها في هذه الصورة متمنين لها السعادة والإستجمام.
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