انت الان تتابع تفاصيل خبر حدث بالهجري "حلقة 8".. الطيار العالم ابن فرناس والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 09:51 مساءً - اخترع عباس بن فرناس ساعة مائية سماها "الميقاتة"، وصنع آلات لمراقبة حركة النجوم، كما كان أول من صنع قلم حبر، ودرس الأعشاب ليستعملها في التطبيب.
هو أبو القاسم عباس بن فرناس بن فرداس التاكرني (810-887م) مخترع وفيلسوف وشاعر أندلسي من أصل بربري (أمازيغي) من قرطبة، من موالي بني أمية، وبيته في برابر تاكرنا.
عاش عباس بن فرناس في عصر الخليفة الأموي الحكم بن هشام وعبد الرحمن الناصر لدين الله ومحمد بن عبد الرحمن الأوسط في القرن التاسع للميلاد، كان له اهتمامات في الرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء، اشتهر أكثر ما اشتهر بمحاولته الطيران إذ يعده العرب والمسلمون أول طيار في التاريخ.
تبحره في الشعر ومعرفته في الفلك مكنتاه من أن يدخل إلى مجلس عبد الرحمن الناصر لدين الله المعروف بالثاني، ولكنه استمر في التردد على مجلس خليفته في الحكم محمد بن عبد الرحمن الأوسط (852-886م)، لكثرة اختراعاته.
وفي هذه الحلقة من "حدث بالهجري" يستعرض "الخليج 365" معلومات عن حياة بن فرناس.
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