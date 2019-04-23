شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب وحميد الشاعرى ورجاء الجداوى فى عزاء والدة هشام عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين على المشاركة فى عزاء والدة المطرب هشامم عباس، وشارك فى العزاء المقام حاليا بمسجد الرحمن الرحيم كل من حميد الشاعرى ومصطفى هريدى، والإعلامى عمرو أديب والشاعرو تامر حسين، والمذيع صبرى ذكى، ومحمد طارق، ورجاء الجداوى، وغاده رجب، ومحمد محسن جابر، ودينا.

كما شارك فى تقديم واجب العزاء كل من السيناريست مدحت العدل، والملحن وليد سعد، والموزع عزيز الشافعى، محمد الصغير، محمد مرزبان، الملحن محمود الخيامى، عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة، والإعلامية لميس الحديدى، وأخرون.

يذكر أن النجم هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" على شبكة تليفزيون الحياة، ويستضيف من خلاله نجوم الغناء بمصر والوطن العربى للحديث عن بداياتهم الفنية وذكرياتهم قبل الشهرة.