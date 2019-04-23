شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. محمد ثروت يشارك فى افتتاح معرض للوحات التشكيلية بمشاركة 42 رساما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ينظم مركز كرمة بن هانئ الثقافى بمتحف أحمد شوقى معرضاً جماعياً للوحات التشكيلية تحت عنوان "حالة "، ويُشارك فى المعرض 42 فناناً من أجيال مختلفة وفى مجالات متنوعة.

كما يشارك فى الافتتاح الفنان محمد ثروت فى افتتاح المعرض، المقرر إقامته غداً الأربعاء 24 إبريل فى تمام الساعة السابعة مساءً، ويستمر حتى 4 مايو المقبل.

Advertisements

وقالت شيماء حسن مدير المركز ومنسقة العرض فى تصريحات صحفية: للمرة الثالثة نُقدم لجمهورنا معرض وجوه ويحمل هذه المرة عنوان "حالة" والذى حرصنا خلاله على تقديم مجموعة من الأعمال لنخبة من الفنانين المتميزين راعينا فيها توافر عنصر التجريب نحو الخروج عن البورتريه التقليدى الكلاسيكى برؤى مختلفة وحديثة ومعبرة عن حالات مختلفة."