شاهدوا قصي خولي يثير الجدل بلوك شعره الجديد.. والجمهور يشبهه لـ “​أسير الأحزان​”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 08:51 مساءً - فاجأ الممثل السوري ​قصي خولي​ الجمهور بلوك شعره الجديد، حيث ظهر في صورة نشرها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بشعر طويل وناعم، وعلى ما يبدو أنه الشكل الذي سيطل به في مسلسله الرمضاني “خمسة ونص”.

وتفاعل المتابعون مع إطلالته هذه بشكل كبير، حيث إختلفت الآراء بين معجب ومعارض لهذا اللوك وأشار البعض إلى أنه لا يناسبه، وطالبوه بالرّجوع للشّكل القديم، فيما اتبع آخرون طريق السّخرية من خولي، حيث وصفه أحدهم بـ “​أسير الأحزان​”.

ويشار إلى أن خولي يخوض بطولة المسلسل إلى جانب الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم النهار وغيرهما.

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