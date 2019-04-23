شاهدوا.. مصرع ممثلتين عالميتين في حادث سير مروّع

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 08:51 مساءً - لقيت الممثلتان الهنديتان بهارجافي وإنوشا ريدي مصرعهما، في حادث سير خلال عودتهما إلى حيدر أباد، بعد أن إنتهيا من تصوير أحد المسلسلات، حيث اصطدمت سيارتهما بشجرة على جانب الطريق.
وقد توفيت بهارجافي على الفور، بينما نقلت أنوشا ريدي إلى مستشفى أوسمانيا العام، الذي تديره الحكومة في حيدر أباد، حيث ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بالإصابات بعد ذلك بوقت قصير، وقد نجا تشاكري، سائق السيارة، وفيناي كومار، أحد المسافرين في الحادث، وأصيبا بجروح وتم إدخالهما الى المستشفى.
وبحسب تقارير صحفية هندية، قال مصدر من داخل الشرطة إن سائق السيارة، كان يحاول تجنب الإصطدام بشاحنة، كانت قادمة من الجانب الآخر.
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