باسم ياخور يعتذر من أمل بوشوشة – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّ النجم السوري باسم ياخور في بثٍ مباشر عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ردًّا على بعض ردود الفعل بسبب آرائه الصريحة في برنامج “أكلناها” الّذي يقّدمه على قناة “لنا” السورية.

وأوضح باسم ياخور “نحن لسنا في جبهة حرب مع الأسماء الّذين تحدّثنا عنهم في البرنامج”، داعيًا محبّي النجوم إحترام وجهة نظره، كما تحدّث عن حقيقة إلغاء متابعة النجمة أمل بوشوشة على إنستجرام.

وفي التفاصيل، فقد إعترف باسم ياخور “أنا ظلمت أمل بوشوشة عندما تحدثت عن السبب الذي دفعني لإلغاء متابعتها عندما قلت أنها لم ترد بمتابعتي”.

واردف باسم ياخور قائلًا: “تلقيت رسالة من أمل بوشوشة تقول فيها أن الصداقات ليس بالمتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.. أنا ظلمت أمل فأنا ألغيت متابعتها سابقًا بعدما اعتقدت أنه حساب مزيف ولذلك أنا مدين لها باعتذار”.