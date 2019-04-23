صور جديدة للأمير لويس بمناسبة عيد ميلاده السنة

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الحساب الرسمي للعائلة الملكية في بريطانيا صوراً للأمير لويس ابن دوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

وفي التفاصيل، فقد تمّ التعليق على الصورة بالقول “يسرّ دوق ودوقة كامبريدج مشاركتكم ثلاث صور جديدة للأمير لويس قبل عيد ميلاده الأول غداً.”

ولا بد من الإشارة إلى أن الصور التقطت في وقت سابق من هذا الشهر من قبل الدوقة في منزل العائلة في نورفولك.