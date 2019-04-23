أريانا غراندي تتعرض لموقف حرج على المسرح – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر لحظة تعرّض النجمة العالمية الشابة أريانا غراندي لموقف لا تُحسد عليه خلال عرضها ضمن مهرجان الكوتشيلا لعام 2019.

وفي التفاصيل، فقد رمى شخص من الجمهور حبة من الليمون على الشابة البالغة من العمر 25 عاماً أثناء غنائها NASA.

والجدير ذكره، أن الفيديو الذي وثّق الحادث انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.