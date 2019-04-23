جوليا بطرس تتوسط ولديها بلوك عفوي للغاية – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشرت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس صورة عبر حسابها الرسمي على انستجرام جمعتها بولديها خلال رحلة عائلية جمعتهم معًا. وفي التفاصيل، فقد ظهرت جوليا في الصورة العفوية متوسطة طارق وسامر. واللافت أن اللوك المريح طغى على إطلالات جوليا وولديها، كما أن جوليا كعادتها متألقة للغاية.

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