"أسبوع المخرجين" في مهرجان "كان" يمنح الأولوية للمشاركين الجدد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ملصقة مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا.

يمنح "أسبوع المخرجين" في مهرجان كان السينمائي 2019، الأولوية لسينمائيين يشاركون أول مرة ضمن هذا الحدث العالمي، وفي بداية مسيرتهم الفنية.



ويركّز المهرجان أيضاً على تكريم أسماء لها حضور كبير في المناسبات والفعاليات السينمائية، مثل المخرج الفلبيني لاف دياز، والفرنسييْن ريبيكا زلوتوفسكي وبرتران بونيلو.

ومن إجمالي 24 فيلماً طويلاً تم اختيارها، ثمة 16 عملاً لمخرجين يشاركون في مهرجان "كان" للمرة الأولى، حسب ما أعلنه الإيطالي باولو موريتي، المندوب العام الجديد لفعاليات "أسبوع المخرجين".

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وقال "موريتي": "الهوية الأساسية لهذه الفعاليات تكمن في البحث عن تجليّات استشرافية، ورؤى غير متوقعة، ومنح الثقة للمخرجين الذين يجرؤون خوض دروب غير مطروقة".

وأفاد: "هذا الحدث يهدف إلى تقديم الإضافة، وإثراء عرض مهرجان كان".

ومن بين الأفلام المشاركة، العمل الجديد لِلاف دياف بعنوان "ذي هالت"، فضلاً عن الفيلم المنتظر "ذي لايتهاوس" لروبرت إيدجرز، إلى جانب الفيلم الجديد لريبيكا زلوتوفسكي بعنوان "أون في فاسيل" (فتاة سهلة).



وفي إطار "أسبوع المخرجين"، سينال السينمائي الأمريكي جون كاربنتر جائزة المدرب الذهبي، التي تمنحها الجمعية الفرنسية لمخرجي الأفلام سنوياً منذ 2002.