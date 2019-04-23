الفنان فتحي عبدالوهاب تاجر مخدّرات ومهرّب سلاح في رمضان

يُقدّم الممثّل المصري فتحي عبدالوهاب، في شهر رمضان المبارك، مسلسلين دراميّين، الأول بعنوان "لمس أكتاف" من إخراج حسين المنياوي، والثاني "لآخر نفس" وهو من إخراج حسام علي.



ويجسّد عبدالوهاب في "لمس أكتاف" شخصية تاجر مخدّرات لأول مرة، إذ يُدعى حمزة ويتزوّج ابنة عمه وتتحمور حوله الأحداث التي تتالى حتى يدخل في صراع محتدم مع شخصية أخرى يؤديها الممثّل ياسر جلال.





وفي "لآخر نفس" يتقمّص فتحي عبدالوهاب دور مُهرّب سلاح، حيث تشاركه الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولةَ العمل.

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وينزل عبدالوهاب ضيف شرف على المسلسل الرمضاني "طلقة حظ"، بدور سائق، دعماً لصديقه المسرحي مصطفى خاطر الذي يتقلّد بطولةَ العمل الدرامي.

وتجمع بين النجميْن علاقة صداقة بعد تعاونهما في فيلميْ "هروب اضطراري" و"حرب كرموز".

ويواصل فتحي عبدالوهاب حالياً تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، وهو من بطولته مع محمد إمام، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.