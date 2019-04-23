بالصور .. تعيين الفنانة المصرية ياسمين صبري سفيرةً للمرأة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ياسمين صبري بعد تنصيبها سفيرةً للمرأة الأفريقية.
نُصِّبت ، الثلاثاء ، الممثلة المصرية ياسمين صبري سفيرةً للمرأة الأفريقية، خلال المؤتمر العربي الأفريقي لتمكين المرأة في القاهرة.
وحضر المناسبة عدد من الوزراء والشخصيات رفيعة المستوى من المنطقة العربية والقارة السمراء.
ويأتي تعيين ياسمين صبري سفيرةً للمرأة الإفريقية، تتويجاً لنشاطها ضمن حملة "أنتي الأهم"، وجهودها بدعم وتمكين المرأة في شتى المجالات، إذ شاركت الممثّلة المصرية في كثير من الفعاليات الخيرية والمشاريع التنموية.
وأفادت صبري بعد تنصيبها وتكريمها، بأن اختيارها في هذه المهمة يعدّ شرفاً وتكليفاً، إثر عملها المكثّف ضمن حملة "إنتي الأهم".
وأكدت ياسمين أن: "هذه الحملة تعتبر الأكبر لنصرة المرأة، إذ تستهدف تمكينها صحياً واقتصادياً وثقافياً، إضافةً إلى مناهضة أشكال العنف والتمييز، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030"
وقالت ياسمين صبري: "أعدكم أيضاً بمضاعفة الجهد والعمل بغية الوصول إلى كلّ فتاة وامرأة في القارة السمراء .. دعونا نعمل معاً من أجل عالم أفضل وواعد للمرأة الأفريقية".
ويُذكَر أن النجمة المصرية تعكف حالياً على تصوير مسلسل "حكايتي"، المزمع عرضه في رمضان المقبل.
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