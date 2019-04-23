خاص بالصور- نجوى كرم أطلقت عطرها… وهذا ما حصل في الحفل

الى وسط بيروت، توافد عدد من متابعي ومحبي شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم، بعد ان اعلنت منذ ايام في تغريدة على حسابها عبر موقع تويتر انها ستقوم باطلاق عطرها الخاص يحمل اسمها.

عند السادسة مساء، كان وسط بيروت يغص بجمهور شمس الاغنية، وحشد كبير من اهل الفن والصحافة والاعلام، بانتظار وصول نجوى كرم لإطلاق عطرها تزامنا مع افتتاح فرع جديد لعطور “عود ميلانو” في وسط المدينة.

ما هي الا دقائق، حتى أطلت نجوى كرم مرتدية فستاناً فضفاضًا، ذات لون اخضر زمردي، زينته بإكسسوارات ذهبية، فيما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، اما المكياج فكان ناعما فظهرت غاية في الاناقة، حيث قامت بافتتاح المتجر واطلقت عطرها الجديد والمميز.

وبعد افتتاح المتجر وسط بيروت، عقد مؤتمر صحفي في “yacht club” في الزيتونة باي تم خلاله الاعلان عن مكونات عطر نجوى كرم، ولكن قبل البدء بالشرح، قامت شمس نجوى كرم بمبادرة تشهد على تواضعها وقربها من الجمهور والموجودين واهل الصحافة، حيث تركت كرم مقعدها شاغراً، بل القت كلمة عفوية قالت فيها: “جميع الموجودين هم أهلي وأحبابي وأصدقائي، الاعلام الذي هو صورتنا، ما في صف أوّل أو ثاني، جميعنا أحباء”، مقدّمة مقعدها لمن لم تسنح له فرصة الجلوس، كما انها لم تجلس طوال الحفل احتراماً منها وتقديراً لكل الوافدين الذين تعذر عليهم الجلوس بسبب قلة المقاعد المتوفرة. وتابعت قائلة: “أحب أن يوجد عطري حتى كل ما حدا حط العطر يشمني ولا يزعل مني”. اما في ما خص العطر قالت نجوى: “أحبكم، وعلى قدر حبي كان هناك لقاء كبير بين شركة “عود ميلانو” و”عبد الصمد القرشي” و”أم بي سي”، وأشكرهم لأنهم حققوا حلم أن تكون هويتي وشخصيتي موجودة في كل العالم. هذا العطر يعبّر عن شخصية امرأة أحبّت أن تكون موجودة بصفاتها وشخصيتها وروحانيتها وحب استمراريتها وقوتها وصلابتها وضعفها وحبها”، وختمت كلامها بالقول: “أنتم أنا وأنا أنتم وأنا العطر وهوي أنا”.

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موقع “الخليج 365” كان حاضرا في هذه المناسبة التي ضمت نخبة من نجوم الفن من مختلف المجالات.

وفي حديث خاص لموقعنا، هنأ النجوم شمس الاغنية اللبنانية على اطلاق عطرها الجديد، فقالت الممثلة كارلا بطرس: “نجوى هي فعلا ارزة لبنان وتستحق كل خير وتقدير لأنها فنانة أصيلة وحقيقية وبرهنت هذا الموضوع في كل مسيرتها الفنية اداءً وشكلاً واخلاقاً”

اما الممثل ايلي الشالوحي الذي اكد أنه يكنّ محبة كبيرة لنجوى كرم التي تتمتع بقلب طيب وهي انسانة طيبة ويتشرف بوجوده في هذا الحفل.

اما الشاعر نزار فرنسيس قال: “مطرح ما بتكون نجوى كرم انا لازم كون”.

الصور: حسين عطوي