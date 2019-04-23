ياسمين عيسى عن فيديو رقصها: ليس موجّهًا لأحمد إبراهيم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقت ياسمين عيسى، طليقةُ الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، زوج المطربة أنغام، على فيديو تم تداوله لها وهي ترقص في حفل عيد ميلادها على أنغام أغنية "أشوف فيك يوم" للفنان عبدالفتاح الجريني، لافتةً إلى أن الفيديو ليس موجّهًا لطليقها.

وأعربت طليقة أحمد إبراهيم، عن اندهاشها من استنتاج المتداولين للفيديو بأنه بمثابة رسالة غير مُباشرة من ياسمين لطليقها، واستدلوا على ذلك بكلمات الأغنية التي اختارتها.

وتساءلت ياسمين عيسى، عن سبب التعليق على هذا الفيديو بالأخص، رغم أنه تم تشغيل 5 أغانٍ، في عيد ميلادها، حيث أوضحت في بيان لها نشرته في حسابها في "إنستغرام"، قائلةً: "أحب أوجه للميديا والصحافة والناس رسالة خاصة، بالنسبة للفيديو المنتشر فى عيد ميلادي وسط أهلي وأصحابي غير صحيح ما تم نشره أني أوجه رسالة لأحمد بأغنية معينة".

وتابعت قائلةً: "في 5 أغاني اشتغلوا وقت التورتة، ومش عارفة ليه مسكتوا في الأغنية دي علشان يتعمل منها بوست أو منشن أو تاج ليه أو ليا".

وأشارتْ ياسمين عيسى، إلى أن أحمد إبراهيم لم يتخلَّ عن مسؤولياته تجاهها وتجاه أولاده، موضحةً أن علاقتهما جيدة، حيث واصلت قائلةً: "أولًا أنا وأحمد علاقتنا كويسة، وراجل محترم ولم يتخل عن مسوؤليته تجاهي وتجاه أولاده في أي لحظة كعادته".

Advertisements

واستطردت قائلةً: "وكفاية مغالطة ومزايدة وتعليقات على حياتنا الشخصية وتجاوز في الألفاظ السخيفة وأي تعليق غلط أو مستفز بيضر ولادنا، كفاية بقى".

يُذكر أن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، لياسمين عيسى، وهي ترتدي فستانًا أبيض، وترقص في حفل عيد ميلادها على أنغام أغنية "أشوف فيك يوم" للفنان عبدالفتاح الجريني، وأمامها قالب الكيك، الخاص بالاحتفال.

وردّ طليقها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على مقطع الفيديو عبر حسابه في "إنستغرام"، مُستخدمًا خاصية "الاستوري": فقال "لو حد عنده فيديو تاني يبعتلي وأنا أحب الخير للغير".

وتزوج أحمد إبراهيم، من ياسمين عيسى لمدة 10 سنوات، وأنجبا طفلين، وأُثيرت بينهما خلافات مؤخرًا بعد زواج أحمد سرًا من المطربة أنغام، وبعد اكتشافها تمسّكت ياسمين عيسى بالطلاق فكان لها ما أرادت.