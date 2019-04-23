ديو هنا الزاهد وأحمد فهمي ينتقل للإذاعة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: بدأ الفنانان هنا الزاهد وأحمد فهمي العمل على مشروعهما الدرامي الإذاعي الجديد "عربي إنجليزي" المقرر بثه في شهر رمضان المقبل عبر موجات راديو النيل بإذاعاته الثلاثة.

حيث سيعملان بشكلٍ مكثّف للإنتهاء من تسجيل الحلقات. إلا أنه لم يتم الاستقرار على شارة البداية والنهاية التي يرجَّح اشتراكهما معاً في تقديمها.

وإلى جانب المسلسل الاذاعي الجديد يتواجد هذا الثنائي الفني عبر الدراما الرمضانية تليفزيونياً من خلال "الواد سيد الشحات". علماً أنهما يُفترَض أن يحتفلا بزفافهما في الصيف المقبل بعد الإنتهاء من جميع ارتباطاتهما الفنية.



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