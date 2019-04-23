لمياء الزايدي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية مؤخرًا

كشفت الفنانة والمطربة المغربية لمياء الزايدي، في الندوة الصحفية، الخاصة بجولة سميرة سعيد في المغرب، عن الأسباب الحقيقية لغيابها عن الساحة الفنية، وعن الأسباب التي جعلتها تعود مرة أخرى إلى الفن وإلى الجمهور المغربي.

وقالت المغربية لمياء الزايدي، إن توقفها عن الفن كان ضروري في مسيرتها من أجل إعادة ترتيب أوراقها، قبل المضي من جديد في بناء مشوارها الذي لم يكن سهلا.

وأوضحت لمياء الزايدي أن فرصة احتراف الفن خارج المغرب، كانت متاحة لها بعد مشاركتها في البرنامج التلفزيوني “ذا فويس”، لكنها لم تناسبها، وفضلت الانطلاق من المغرب، إذ قالت: "ماشي مشكل فين نبدا.. المهم نبدأ بخطوات ثابتة".

وتحيي “الديفا” سميرة سعيد، الثلاثاء، حفلا في مسرح الفنون الحية، في مدينة الدار البيضاء، تشاركها فيه الفنانة لمياء الزايدي، في حين تشارك في حفلها في مدينة طنجة، يوم 27 أبريل / نيسان الجاري الفنانة هدى سعد.

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