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المغربى إبراهيم المزند يحصد جائزة "إنجاز مدى الحياة" فى كوريا الجنوبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب انطلاق النسخة الجديدة من مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية، يستعد مؤسس مشروع العيطة "لتجميع الموروث المغربي" إبراهيم المزند لشد الرحال إلى كوريا الجنوبية، لحضور حفل تكريمه بجائزة "الإنجاز مدى الحياة"، خلال فعاليات مهرجان "أسبوع سول الموسيقى الدولى Seoul Music Week"، تحتضنه العاصمة الكورية مساء الجمعة 17 مايو.

 

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ويأتى تكريم إبراهيم المزند عن مجمل أعماله الفنية فى مجال إدارة المهرجانات الموسيقية الدولية والحفاظ على التراث الموسيقى فى المغرب، بتأسيسه مهرجان "تيميتار"، أول مهرجان موسيقى سنوى يهتم بتسليط الضوء على موسيقى الأمازيغ والفلكلور المغاربى ونشرها للجمهور، ويستعد حاليًا لانطلاق نسخته السادسة عشرة خلال مطلع يوليو المقبل بعد احتضانه العام الماضى أكثر من 48 حفلة خلال أيامه الأربعة فى مدينة أغادير الساحلية، بجانب تأسيسه مهرجان "فيزا فور ميوزيك"، الذى يعد أول سوق عالمى لمختلف رواد مجال الموسيقى من فنانين وخبراء ومنتجين وفنيين ومنظمى حفلات ومهرجانات، والذى شهد فى نسخته الرابعة بنوفمبر المنصرم 54 حفلة موسيقية خلال أربعة أيام متتالية، ويعود هذا العام بدورته السادسة بضمه 24 حفلة مختلفة فى قلب العاصمة الرباط.

 

 

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كما وضع المزند حجر الأساس لمشروع "انطولوجيا العيطة"، رحلة مقروءة ومسموعة فى ملكوت فنون العيطة والموروثات الشعبية فى بلاد المغرب، فى محاولة جادة وناجحة لتجميع ذلك التراث الأصيل المتناثر عبر البلاد، والمعروف بأغنيات ومواريث الشيوخ والشيخات فى "إكسير" واحد، بجمع أبرز رواده من مختلف ربوع المغرب، وإعادة تسجيل الأعمال بشكل احترافى وموثق وحفظه للأبد فى كتاب تفصيلى، أقرب لمخطوطة أثرية عصرية، مرفق بعشر أسطوانات غنائية تجمع أكثر من 70 عملاً مختلفًا، مزجت خبرة أكثر من 200 شيخ وشيخة من رموز الفن الشعبى القديم، منهم مَنْ تخطت أعمارهم الثمانين.

 

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من مهرجان فيزا فور ميوزيك

 

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الدوزي من مهرجان تيميتار

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العيطة 

 

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