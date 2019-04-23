شكرا لقرائتكم خبر عن صور..عمرو مصطفى وأمير طعيمة ولميس الحديدى فى عزاء والدة هشام عباس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من نجوم الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء فى والدة النجم هشام عباس، والمقام حاليا بمسجد الرحمن الرحيم بمصر الجديدة.
حضر العزاء كل من محمد الصغير، محمد مرزبان، الملحن محمود الخيامى، عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة، والإعلامية لميس الحديدى، وحرصوا على مواساة صديقهم هشام عباس، كما حضر كل من السيناريست مدحت العدل، والملحن وليد سعد، والملحن عزيز الشافعى، وآخرون.
يذكر أن النجم هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" على شبكة تليفزيون الحياة، ويستضيف من خلاله نجوم الغناء بمصر والوطن العربى للحديث عن بداياتهم الفنية وذكرياتهم قبل الشهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور..عمرو مصطفى وأمير طعيمة ولميس الحديدى فى عزاء والدة هشام عباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.