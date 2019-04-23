شكرا لقرائتكم خبر عن صور..عمرو مصطفى وأمير طعيمة ولميس الحديدى فى عزاء والدة هشام عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من نجوم الفن والإعلام لتقديم واجب العزاء فى والدة النجم هشام عباس، والمقام حاليا بمسجد الرحمن الرحيم بمصر الجديدة.

حضر العزاء كل من محمد الصغير، محمد مرزبان، الملحن محمود الخيامى، عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة، والإعلامية لميس الحديدى، وحرصوا على مواساة صديقهم هشام عباس، كما حضر كل من السيناريست مدحت العدل، والملحن وليد سعد، والملحن عزيز الشافعى، وآخرون.

يذكر أن النجم هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" على شبكة تليفزيون الحياة، ويستضيف من خلاله نجوم الغناء بمصر والوطن العربى للحديث عن بداياتهم الفنية وذكرياتهم قبل الشهرة.