شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة زوجة مصطفى خاطر بوعكة صحية تجبره على تأجيل تصوير "طلقة حظ" 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل نجم مسرح مصر مصطفى خاطر تصوير مسلسله "طلقة حظ" لمدة 24 ساعة، وذلك بسبب مرض زوجته، التى أصيبت بإعياء شديد، نقلت على إثره إلى أحد المستشفيات الخاصة، وبعد الاطمئنان عليها من فريق الأطباء المعالج غادرت المستشفى متوجهة لمنزلها مباشرة بصحبة زوجها، مع مطالبتها بالراحة التامة.

وفى سياق آخر يستأنف المخرج أحمد خالد أمين التصوير، غداً، فى منطقة الشيخ زايد داخل أحد الديكورات الأساسية للمسلسل، حيث يكثف التصوير حاليا من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل فى أقرب وقت، كذلك أوشك المخرج على الانتهاء من مونتاج ومكساج أول 10 حلقات لتصبح جاهزة مباشرة للعرض.

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تدور أحداث العمل حول شاب بسيط من منطقة شعبية ومتزوج من أيتن عامر، وتعيش حماته معهما فى المنزل، وهى إنعام سالوسة، ولديه 4 شقيقات بنات هن: هبة مجدى وميرنا نور الدين ورانيا شاهين وألحان المهدى، وتواجه العائلة العديد من المواقف فى حياتهم.

مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.