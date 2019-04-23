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مدحت العدل ووليد سعد وعزيز الشافعى أول الحاضرين لعزاء والدة هشام عباس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

بدأ منذ قليل عزاء والدة النجم هشام عباس، والمقام حاليا بمسجد الرحمن الرحيم بمصرالجديدة، ويتلقى العزاء هشام عباس، وسط تواجد لأسرته وأصدقائه لاستقبال المعزين،  وكان أول الحضور السيناريست مدحت العدل، والملحن عزيز الشافغي، وليد سعد ومحمد  الشنقيقرى وممدوح موسى.

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يذكر أن النجم هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" على شبكة تليفزيون الحياة، ويستضيف من خلاله نجوم الغناء بمصر والوطن العربى للحديث عن بداياتهم الفنية وذكرياتهم قبل الشهرة.

 

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