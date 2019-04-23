شكرا لقرائتكم خبر عن جاب مالآخر.. صلاح عبد الله: مصر بلد الجميع بس مش بلد الإرهابيين أعداء الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته فى كتابة الأبيات الشعرية الساخرة بكثير من الأحيان، علق الفنان صلاح عبد الله، بأبيات شعرية على الأجواء المصاحبة للاستفتاء على التعديلات الدستورية واختلاف الآراء ما بين مؤيد ومعارض، حيث رحب فى أبياته الشعرية بجميع الآراء حول التعديلات الدستورية، عدا هؤلاء الذين انتهجوا طريق الإرهاب وسفك دماء الأبرياء.

وقال صلاح عبد الله، تحت هاشتاج بعنوان "مالآخر"، "مصر بلد اللى قاطع واللى قال لأه واللى قال آه.. بس مش بلد الإرهابيين أعداء الحياة.. ولا بلد اللى خرابها اتجاههم وبئس الاتجاه.. مصر بلد الصادقين المخلصين الأوفياء.. واللى هيعلق بشتيمة هبلغ عنه مباحث "الأخلاء".. أو هكتفى بـِ"حسبى الله وكل حى منه لله".. صلاح ابن عبد الله".