شكرا لقرائتكم خبر عن إيه الحكاية.. هل ينفصل سكوت ديسك عن صديقته صوفيا لرغبته فى عدم الإنجاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل ينفصل نجم تليفزيون الواقع سكوت ديسك عن صديقته السوبر موديل صوفيا ريتشى لأنه لا يرغب فى إنجاب أطفال منها؟، هذه هى الشائعة الجديدة التى انتشرت بكثافة خلال الساعات القلية الماضية، إلا أن موقع " جوسيب كوب " نفى ما تردد تماما، وبعد التواصل مع إحدى المقربين من الثنائى أكد أنه لم يكن هناك خلاف بين سكوت ديسيك وريتشى بسبب إنجاب أطفال، بل على العكس أن هناك أيضا الكثير من الأدلة التى تشير إلى أن علاقة الزوجين تزداد قوة يوم بعد يوم ويتمسك كل منهم بالأخر.

بدأت الشائعة بنشر موقع " star " تقرير يؤكد أن سكوت ديسيك وصوفيا ريتشى يعيشا حاليا حالة من الاضطراب بعلاقتهما العاطفية، فأكد التقرير أن سكوت وهو أب لثلاثة أطفال صغار مع نجمة تليفزيون الواقع كورتنى كارداشيان، ولا يسعى للإنجاب مع ريتشى وهو ما يضع علاقتهما فى حالة توتر وكأنها معلقة بخيط رفيع، بالرغم من حبها الشديد له إلا أنها غير قادرة على تعديل بعض أفكاره.