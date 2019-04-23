محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى: تشهد السينمات حاليا عرض مجموعة من الأفلام، هي "البدلة"، "اللعبة الأمريكاني"، "قرمط بيتمرمط"، "ساعة رضا"، "الضيف"، "122"، "نادي الرجال السري"، "قصة حب"، "ضغط عالي"، "يوم العرض". وحققت إيرادات الأفلام في شباك التذاكر ليلة أمس مبلغ 177 ألفا و507 جنيهات. وجاءت حصيلة الإيرادات بشباك تذاكر الإثنين على النحو التالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات الإثنين| "الرجال السري" في المقدمة.. و"كازانوفا" في المركز الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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